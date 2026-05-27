日本テレビ水曜ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』第8話では、ルナ（波瑠）の父が残したパソコンのパスコード解読が続く一方で、バー「マーキームーン」の店員・バブリー（真田怜臣）の過去にも光が当てられた。 参考：『月夜行路』と『名探偵コナン』に意外な共通点？“事件起きすぎ”バディものの面白さ 美里（石野真子）から依頼を受けたルナと涼子（麻生久美子