元AKB48でタレント・大家志津香（34）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。父が4月30日に死去したことを報告した。「父が4月30日に息を引き取りました」と書き出し、「生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」と感謝をつづった。大家の実家はいけす料理を営んでおり、「磯太郎は兄が継ぎ、続いていきますのでどうかよろしくお願いします！」と伝