オランダ代表に選ばれたリバプールのファンダイク＝3日、マンチェスター（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の1次リーグF組第1戦で日本と対戦するオランダ代表が27日に発表され、ファンダイクやハクポ（ともにリバプール）ら26人が選ばれた。準優勝3度の実績があり、2大会連続12度目の出場となる。デヨング（バルセロナ）GKフェルブルッヘン（ブライトン）もメンバー入り。父も