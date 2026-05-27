政府のインテリジェンス機能を強化するための「国家情報局設置法」が参議院本会議で採決され、一部野党を含む賛成多数で可決・成立しました。高市首相「情報力を高めることによって、直面する困難な課題に的確に対応する。国民の皆様の安全を守る。安心を守る。そして国益を守るもの」情報収集・分析などインテリジェンス機能の強化は高市政権の看板政策のひとつです。27日に成立した「国家情報局設置法」では、首相をトップとする