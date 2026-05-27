巨人は２７日のソフトバンク戦（東京ドーム）に５―１で勝利。７回１失点の好投で今季２勝目を挙げた先発・戸郷翔征投手（２６）は「初勝利」を挙げた橋上秀樹監督代行（６０）に粋なプレゼントを贈った。戸郷は強力なソフトバンク打線相手に粘投を続け、７回１１３球を投げて１失点とゲームメーク。打線は３回に一挙５得点とビッグイニングを作ると、戸郷の後を託された救援陣も無失点リレーでつないで連敗を５でストップさせ