国賓として来日したフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領夫妻を歓迎する天皇、皇后両陛下主催の宮中晩餐会（ばんさんかい）が２７日夜、皇居・宮殿で開かれた。昨年、成年皇族となった秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）が初めて出席された。両国は今年が国交正常化７０周年の節目で、天皇陛下はお言葉で、太平洋戦争の激戦地となったフィリピンとの関係について、「過去に苦難の時期もありましたが、多くの先人たちが相