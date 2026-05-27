2026年5月24日、台湾版Yahoo！のYahoo奇摩は、台湾のネットユーザーの間で流行中の「鬼滅の刃」話数当てチャレンジに台湾の配給会社・木棉花の公式アカウントが参戦し、話題になっていると報じた。記事によると、SNS・Threads（スレッズ）の台湾コミュニティーで最近「適当に画像を1枚投げられても何の作品か分かる」というチャレンジが流行している。その中で、あるネットユーザーが「『鬼滅の刃』のアニメを100回見たので、どん