「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）広島の名原典彦外野手（２５）が、プロ初本塁打を含む２安打２打点の活躍。チームは２０１４年以来、１２年ぶりに交流戦連敗発進となった中で、シンデレラボーイが存在感を放った。２点を追う八回１死で迎えた第４打席。鈴木のツーシームを完璧に捉えると、打球は低い弾道で左翼席に着弾。「必死にやっていたのであまり覚えてない」と、興奮気味にダイヤモンドを一周し、何