タレントの西野未姫（27）が長男の名前を公表し、さまざまな声が寄せられている。【映像】西野未姫の第2子の名前や家族ショット（複数カット）2022年11月にお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（58）と結婚、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月17日に第1子となる長女・にこりちゃん、2026年5月8日には第2子の長男が誕生していた。第2子の名前を公表しさまざまな声25日には自身のYouTubeチャンネル