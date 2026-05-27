ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）２７日の後楽園大会のレジェンド選手権は、王者の黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（３３）が関根?シュレック?秀樹（５２）の挑戦を退けＶ２に成功した。黒潮は関根の挑戦要求を再三断り続けてきたが、４月後楽園大会で代表の平井丈雅氏がついに王座戦の開催を決定。この日一騎打ちで激突することになった。ＭＭＡでの実績も積み重ねる関根のパワーファイトを前に黒潮は苦戦。トラースキックで