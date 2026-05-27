【ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ】 発売時期・価格：未定 スクウェア・エニックスは5月27日、RPG「ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ」の最新映像を公開した。プラットフォームや発売時期、価格は未定。 開発体制の変更に伴い、サブタイトルやロゴが一新された「ドラゴンクエストXII」。2021年の発表当初のサブタイトルは「選ばれし運命の炎」で、シリーズの生みの親である堀井雄