【Switch2版「ドラゴンクエストXI過ぎ去りし時を求めて S」】 9月24日 発売予定 価格：5,478円 スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2版「ドラゴンクエストXI過ぎ去りし時を求めて S」を9月24日に発売する。価格は5,478円。 【『ドラゴンクエストXI過ぎ去りし時を求めて S』｜Nintendo Switch 2】 本作では、「勇者」の冒険を描いた「ドラゴンクエストXI過ぎ