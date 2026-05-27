ＤｅＮＡ・篠木健太郎投手（２４）が２７日のオリックス戦（横浜）で先発し、５回９８球を投げて９安打５失点。試合をつくることができず、チームは２連敗を喫した。オリ打線に捕まった。１―０で迎えた２回、３連打から若月の適時打で貴重な援護点をすぐさま吐き出した篠木は、来田の犠飛で勝ち越しを許す。３回は三者凡退で仕留めたものの４回にも１点を失いリードを広げられた。１―３の５回も踏ん張り切れなかった。リズ