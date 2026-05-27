タレントの藤本美貴が 24日、テレビ東京系バラエティー番組「世界の給与明細～日本と比べてどうなの?～」に出演。夫でお笑いコンビの品川庄司・庄司智春への“不倫制裁”を激白し、容赦ない内容が話題となっている。 番組では、世界各国の離婚制度や慰謝料事情が特集され、その流れで藤本に「もし庄司が不倫したらどうする?」という質問が飛んだ。すると、藤本は「たぶん、慰謝料はもらわないんじゃないかな。