俳優の岡本多緒さん（41）が27日、映画『急に具合が悪くなる』ジャパンプレミアにW主演したヴィルジニー・エフィラさん（49）、濱口竜介監督らと登場。『第79回カンヌ国際映画祭』で『最優秀女優賞』を受賞した実感を明かしました。映画は、フランス・パリ郊外の介護施設を舞台に同じ名前の2人が出会い心を通わせていく物語。ヴィルジニーさんは理想の介護の在り方を探求するマリー＝ルー役を、岡本さんは独創的な演劇の演出家でス