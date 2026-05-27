◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が今季２勝目を挙げた。７回を投げ７安打１失点。１１７球の粘投でソフトバンク打線を抑え、チームの連敗を阻止した。試合後、杉内投手チーフコーチは「気持ちで抑えてくれることを願っていました。よく粘ってくれた。球数も結構いきましたけど、なんとか７回まで（行ってくれた）。点を取られたくないという気持ちが出てい