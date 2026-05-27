◇交流戦ヤクルト2―2西武（2026年5月27日神宮）延長12回の総力戦で互いに譲らず、ヤクルトは今季初の引き分け。阪神と同率首位で並んだ。2点を追う8回にサンタナの10号2ランで振り出しに戻すと、終盤はせめぎ合いが続いた。延長11回の守備では無死満塁のピンチで一塁・茂木の好守もあり無失点。池山監督は「どっちに転んでもおかしくないようなところだったけど、いい戦いができたと思います」と振り返った。西武と連日