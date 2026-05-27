スクウェア・エニックスの人気シリーズ「ドラゴンクエスト」の第１作の発売から２７日で４０周年を迎えた。この日、午後１０時に同社の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで最新作「―１２」のロゴとサブタイトルが変更されたことが発表された。映像には、ゲームデザイナー・堀井雄二氏とエグゼクティブプロデューサーの齊藤陽介氏が出演。開発体制が一新され、サブタイトルは「選ばれし運命の炎」から「夢の彼方へ」に変更されたこ