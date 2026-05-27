実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、女子学生の就活の“矛盾”を指摘した。ひろゆき氏は「人生の『正解』とか『普通』が明確だった時代のほうが、人は安心感が得られたのかもしれない。現代は、偉い人に従っていても梯子を外される」と投稿。また「『自分で考えろ』と言われるのに、独りよがりとか空気が読めないと言われる。学生に化粧は必要ないと言われるのに、就職活動