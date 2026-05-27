◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）楽天のドラフト６位ルーキーの九谷瑠（くたに・りゅう）投手（２６）＝王子＝が２回無安打無失点と好投した。５点ビハインドの７回から４番手で登板。１４０キロ台後半の直球にスライダーやチェンジアップを交えて、無失点投球を続けた。８日に１軍に再昇格すると４登板で７イニング連続無失点。苦しいチーム状況の中で、即戦力右腕が存在感を