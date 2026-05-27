雨に足を取られたのはグラウンドだけではなかった。阪神は２７日の日本ハム戦（甲子園）に２―５で敗れ、交流戦開幕カードの負け越しが決まった。雨中の一戦で浮き彫りになったのは、投手力の差以上に守備の乱れだった。先発の大竹耕太郎投手（３０）は４回までテンポよくアウトを重ね、１点リードで試合を進めた。だが５回二死一、二塁から相手先発の加藤に中前適時打を許すと、高寺望夢内野手（２３）の本塁返球がすっぽ抜け