夏のメイクは、光を味方につけるだけでぐっと印象が変わるもの。そんな季節にぴったりの「ジバンシイ」の“スパークリング サマー 2026”が登場しました。ルース、プレスト、リキッドの3種のハイライターが、それぞれ異なる質感で肌に上品な輝きをプラス。都会的な洗練さの中に、ほんのり愛らしさを忍ばせた夏らしい表情へ導いてくれます♡ 3つの質感で楽しむ夏の輝き この夏の主役は、異なる