初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary」は27日、後楽園ホールで行われた。レジェンド王者の黒潮TOKYOジャパンが挑戦者の関根“シュレック”秀樹を14分21秒、月面水爆からの片エビ固めで下し2度目の防衛に成功した。黒潮が関根を挑発すると、関根は怒りのフライングボディーアタックで応戦。場外の張り手からトペと脅威の技を繰り出す。しかし、ボディー