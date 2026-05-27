中国の有人宇宙船「神舟23号」の打ち上げが24日に成功し、イネの種子などの実験材料が中国宇宙ステーションに運ばれた。今後、中国宇宙ステーションでは「宇宙環境下におけるイネの多世代遺伝安定性および環境適応性制御の分子メカニズムに関する研究」実験が行われる。科技日報が伝えた。今回の実験では、軌道上で初めて2世代にわたるイネ栽培を実現する。宇宙空間で「種子から種子へ、さらに次世代の種子へ」という完全な成長の