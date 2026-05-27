お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん（50）が27日、自身初の著書の刊行を記念した記者発表会に登場。50歳の誕生日を迎え、今後の目標を明かしました。津田さんにとって初となる著書『津田日記』は、数多くのテレビ番組に出演するなど、多忙な日々を送った2025年の日常をまとめた内容です。2024年末に占いで、「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と助言されたことをきっかけに、エルメスで黄色の革の手帳を買い、日記をつ