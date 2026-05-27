日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が２５日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。この日は、大悟が映画「箱の中の羊」で女優・綾瀬はるかとダブル主演を務めたことを記念し「芸人こそ最高の役者ＳＰ」を進行。今後、俳優業を増やしたいと考えているネプチューン・堀内健、かが屋・賀屋壮也、ライス・関町知弘をゲストに招いた。賀屋はコントでの高い演技力が評価され、俳優としてのオファーも増えているが「夢があるんで