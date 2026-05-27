「ＤｅＮＡ−オリックス」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・相川亮二監督は、右ハムストリングの肉離れで戦列を離れている牧秀悟内野手が、この日のファームリーグ・楽天戦（横須賀）で実戦復帰したことについて言及。牧は「２番・指名打者」で出場し２打数無安打だったが、指揮官は「中途半端に帰ってきてもらおうとは思っていないので、しっかり、またいつもの牧で試合に出続けられる状態で、帰ってきてもらえればと思