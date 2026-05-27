「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）ロッテが２試合連続逆転勝ちで、３年連続交流戦２連勝発進となった。２点を追う七回１死満塁の絶好機に西川が中前に同点２点適時打。さらに２死二、三塁から暴投で決勝点を挙げた。西川は「みんなが繋いでくれたのでほんとにここで取らないとっていう気持ちでいきました。その後逆転することができたので良かったです」と振り返る。今季ここまで満塁の場面で９度打席に