4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaori（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。「応援体調」こと息子の発熱によるお迎えに、ボーカルのFukase（40）が行ってくれたことを報告した。「なかじんと弦楽器のレコーディングのディレクションをしていたら、電話が鳴った。保育園からだ。“お熱があるので迎えにきて下さい”まあ、あるあるなので、我が家のようなフリーランス×共働き家庭は、落ち着いて一枚一枚お迎えの切り札を