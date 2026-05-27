京都府南丹市で男児の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で再逮捕された父親の安達優季容疑者（37）について、京都地検は勾留期限の28日に殺人と死体遺棄の罪で起訴する方針を固めた。捜査関係者への取材で27日分かった。