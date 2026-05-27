中国の王毅外相は、パナマのマルティネスアチャ外相に対し、パナマで活動する中国企業の権益を守るよう求めました。香港系企業がパナマ運河の港の運営権を取り消されたことが念頭にあります。中国外務省によりますと、王毅外相とマルティネスアチャ外相の会談は26日、アメリカ・ニューヨークで行われました。会談で王毅外相は、パナマで活動する中国企業は「長年にわたりパナマ経済に多大な貢献をしてきた」と強調したうえで、中国