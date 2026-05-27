巨人５―１ソフトバンク（交流戦＝２７日）――巨人が連敗を５で止めた。１点を追う三回、キャベッジ、丸の連続適時打などで５点を奪い逆転した。ソフトバンクはプロ初先発のアルメンタが４四死球と乱れた。◇オリックス５―２ＤｅＮＡ（交流戦＝２７日）――オリックスが首位浮上。二回に若月の適時打と来田の犠飛で逆転し、四回に来田の適時二塁打、五回に若月の２点打で突き放した。ＤｅＮＡは篠木が試合を作れず。◇ヤク