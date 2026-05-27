「プロレス・ストロングスタイル」（２７日、後楽園ホール）主宰する初代タイガーマスクこと佐山サトル（６８）のデビュー５０周年大会として開催された。“関節技の鬼”藤原喜明（７７）が喜寿記念試合６人タッグマッチに出場し、「藤原組」にゆかりのある船木誠勝（５７）、石川雄規（５９）と組み、高橋“人喰い”義生（５７）、アレクサンダー大塚（５５）、村上和成（５２）と対戦。最後は１５分１６秒、高橋の膝十字固め