歌手の藤井フミヤ（63）が体調不良により28日のコンサートを延期すると27日、公式サイトで発表された。発表によると「本日、藤井フミヤ本人より体調不良の申し出があり、明日5月28日(木)に開催を予定しておりました『藤井フミヤ47都道府県コンサートツアー2025−2026 FUTATABI』仙台サンプラザホール（宮城）公演は、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました」と報告。「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には