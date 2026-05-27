ボートレース蒲郡の「サッポロビールカップ」は２７日、予選３日目が行われた。竹下大樹（２７＝福岡）は３日目２Ｒ、５コース発進からカドまくり発動の大久保信一郎について行く形で好位進出を狙うも、１Ｍは大きく外に流れてバック最後方。それでも２Ｍはブイ際を巧みに旋回して浮上すると２周１Ｍで港理樹をさばいて３着を確保した。「１Ｍは大久保さんが早過ぎてついていけなかった。自分の失敗」と反省の弁。相棒