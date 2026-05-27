◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島４―５ロッテ（２７日・マツダスタジアム）ロッテ・横山陸人投手（２４）が１点リードの９回に登板し、１回無安打２奪三振、無失点で９試合連続セーブ、１２球団トップの１７セーブ目を挙げた。９回、先頭のモンテロに四球。犠打で１死二塁とピンチを招いた。代打・前川、矢野を２者連続奪三振で逃げ切ったが、試合後は「無失点に抑えられたのは良かったが、先頭打者に四球を出したのは