ボートレース大村の「ヴィーナスシリーズ第４戦スマホマクール杯」は２７日、予選最終日の４日目が行われた。山田理央（２５＝香川）は９Ｒに１号艇で登場。インからコンマ１８のスタートを決めると、まくり差してきた土屋南を振り切って１着。予選を６戦３勝オール３連対とし得点率２位で突破した。レース後は「２日目から伸びが良くなって体感も良くなった。スリットの伸びがいいし、ターン回りも進んでいてバックも伸