ニューヨーク・屋敷裕政のゴルフ番組「ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録」の「＃４」が、ＢＳよしもとで３０日午前９時から放送される。ゴルフ好きの屋敷が、ゴルフを通して「人とのつながり」を広げていく“屋敷流”ゴルフバラエティー。今回からの新ゲストは、ダンビラムーチョ・大原優一と、からし蓮根・伊織ラッキー。後輩２人を迎え、桜が満開の時期のノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場をラウンドする。大原は以前