ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第１１戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は２７日、優勝戦が行われ、１号艇の井本昌也（２９＝山口）が１着。通算４回目のＶを果たした。進入は枠なりの３対３。井本はコンマ０８のトップタイスタートから先マイし、そのまま押し切る貫禄のＶゴールを駆け抜けた。「上位に入り込むかな、ぐらいはあったと思います」と、２連率２１％の低調機を調整力で押し上げた。今節は唯一のオーバーエージ