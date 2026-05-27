◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）オリックスが西武と首位タイに再浮上した。５年ぶりの優勝を目指す交流戦も連勝スタート。先発の曽谷は５回を９６球、２失点で３勝目を挙げた。５月は３戦３敗と苦しんでいた左腕。「ひと区切りつきそうな感じもするので、満足せずに切り替えて頑張りたい」と前を向いた。エースの宮城や山下が手術により今季中は不在。先発の軸として期待する岸田