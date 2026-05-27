ＤｅＮＡは２７日のオリックス戦（横浜）に２―５で敗れ２連敗。直近４カード連続で勝ち越しなしと苦境に沈むチームは、直近５戦合計でわずか５得点。借金も気がつけば４まで膨れ上がった。オリックスの安打数「１２」に対し、ベイ打線も１１安打と数字の上ではほぼ拮抗。だがＤｅＮＡのオフェンス陣は、細かな走塁ミスなどの拙攻で自らの首を絞めた。象徴的だったのは初回の攻撃だ。先頭打者・蝦名が中前打で出塁し無死一塁