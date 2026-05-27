◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島４―５ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島が連夜の守乱が響き、２試合連続逆転負けを喫した。４カードぶりの負け越しで、借金は８。交流戦の連敗スタートは１４年（４連敗）以来１２年ぶりとなった。先発・森は６回５安打１失点。６回先頭で山口に左翼へソロを浴びたが、最少失点で切り抜けた。打線は２回に持丸のソロで先制。４回に名原のタイムリーでリードを広げた。１点差に迫