ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）２７日の後楽園大会で今年喜寿を迎えた?関節技の鬼?藤原喜明（７７）が変わらぬ実力を見せつけた。藤原は２０２２年１２月の後楽園大会以来、３年半ぶりのＳＳＰＷ参戦になる。今年４月に行われた、初代虎デビュー４５周年記念特別イベントのトークショーで出場を宣言。この日は弟子の船木誠勝、石川雄規と組み、同じく弟子の高橋?人喰い?義生、アレクサンダー大塚、村上和成組と６人タ