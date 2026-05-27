ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）２７日の後楽園ホール大会で、初代タイガーマスク（佐山サトル＝６８）が試合復帰への意欲を見せた。今大会は４月２１日に１周忌を迎える?タイガーマスクの生みの親?故新間寿会長のメモリアル興行として行われた。リング上で観客へあいさつした初代虎は「思いを抱いてこのリングに立った。新間さんは絶対ここにいる」としみじみ。「亡くなる前にビデオメッセージでベッドの上から『タ