タレントのＹＯＵ（６１）が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。年齢を経て、たどりついた“境地”を明かす一幕があった。今回は「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「結構、同世代の人と会ったりします？」と聞かれるとＹＯＵは「本当に亡くなる知らせが届くんですよ。上の先輩も同年代も」と話し出した。「だから、今年、リリーさんと