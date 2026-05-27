◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト２―２西武（２７日・神宮）＝延長１２回引き分け＝西武は手痛いドローとなった。先発の渡辺勇太朗投手が７回４安打無失点の好投も、２番手の篠原響投手がつかまった。２点リードの８回１死一塁の場面でサンタナに、同点２ランを被弾。延長１２回までもつれる激戦も、３番手以降の救援陣が踏ん張ったが、打線は再三の好機をものにできなかった。西口文也監督は「延長に入ってから昨