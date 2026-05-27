きょうの為替市場、ドル円は１５９円台での膠着した展開が続いている。雰囲気に変化はない。イラン情勢は依然として不透明なものの、何らかの合意が近々出るのではとの期待が市場では高まっている。原油相場は本日も下落。ただ、インフレとＦＲＢのタカ派姿勢は年内は継続との見方は根強く、ドル円の下値を支えている。一方、介入警戒感から１６０円には慎重な雰囲気。 このような中で、今後円は買い戻される可能性が高いと