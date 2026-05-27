◇交流戦日本ハム5―2阪神（2026年5月27日甲子園）日本ハムの五十幡が7回1死一塁の場面で“快足”を飛ばして内野安打をもぎ取った。及川のカットボールを捉えた打球は一ゴロ。処理した大山は反転して二塁送球の姿勢を取ってから諦めて一塁ベースを踏もうとしたが、五十幡の足が速く内野安打に。奈良間、カストロのタイムリーを呼び込む一打となった。その場面を振り返り、新庄監督は「大山くんの五十幡くんのやつ？ま