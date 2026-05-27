日本人として初めてカンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した俳優の岡本多緒さん（41）が、26日放送の『news zero』に生出演し、受賞の瞬間を振り返りました。岡本さんは、映画『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）でベルギー出身の俳優、ヴィルジニー・エフィラさんとW主演。映画は、フランス・パリ郊外の介護施設を舞台に同じ名前の2人が出会い心を通わせていく物語で、理想の介護の在り方を探求するマリー＝ルー役をヴィル