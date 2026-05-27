AKB48伊藤百花（22）が27日、プロ野球DeNA対オリックス戦（横浜）でセレモニアルピッチを行った。セ・パ交流戦の同カードは「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」として開催され、連日アイドルがゲストとして登場。この日はAKB48がライブパフォーマンスや、人気企画のベイスターズチアとのリレー対決「ハマスタバトル」などを行った。伊藤はマウンドに上がって一礼すると、大きく振りかぶってワインドアップで1球を投じた。ボールは